Exposition sur les pêcheries Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Exposition sur les pêcheries

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un patrimoine maritime à découvrir à travers une exposition à La Plaine-sur-Mer

Dans le cadre de la programmation des Journées Européennes du Patrimoine, la médiathèque Joseph Rousse à la Plaine-sur-Mer. accueille l’exposition consacrée aux pêcheries, après son succès à Préfailles. Venez découvrir l’histoire de ces cabanes emblématiques du littoral, véritables témoins du lien entre les habitants et l’océan.

À travers des photographies, des témoignages et des contenus historiques, cette exposition vous invite à mieux comprendre l’origine des pêcheries, leur évolution au fil du temps et l’importance de préserver ce patrimoine maritime unique du Pays de Retz.

Au programme

Une découverte de l’histoire des pêcheries et de leur place dans la vie locale.

Des témoignages et anecdotes autour de ces installations traditionnelles de pêche.

Une immersion dans l’univers des pêcheurs à pied et des passionnés qui font vivre ce patrimoine aujourd’hui.

Info pratiques

etrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

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English :

A Maritime Heritage to Discover Through an Exhibition in La Plaine-sur-Mer

L’événement Exposition sur les pêcheries La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic