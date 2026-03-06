Exposition Sur les traces de Darwin rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Exposition Sur les traces de Darwin

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-01 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-08

En 1859, l’anglais Charles Darwin proposa un mécanisme naturel permettant d’expliquer l’évolution des êtres vivants.

Sévèrement critiquée lors de sa publication, la théorie de Darwin est aujourd’hui confirmée et affinée par la génétique.

L’exposition propose une dimension historique, pour mieux comprendre

La naissance d’une grande idée, l’évolution du monde vivant, la génétique en faveur de Darwin, la place de l’Homme dans la nature.

En coopération avec l’Espace Mendes France (Poitiers) [https://emf.fr/](https://emf.fr/) .

