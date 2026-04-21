Exposition Symbiose à Rézoest REZOEST Le Pré Saint-Gervais

L’exposition Symbiose Ville Nature s’inscrit dans le cycle d’expositions, de résidences

artistiques, d’installations et de rencontres proposées depuis 2010 par Rézoest sur la cité-jardin du Pré Saint-Gervais.

Avec

pour fil conducteur la brique et le végétal, les artistes et artisans explorent

les impressions paradoxales que procure ce paysage urbain tantôt intime, tantôt

monumental de la cité-jardin avec ses dénivelés verdoyants et ses points de vue

inattendus.

Solange Jungers

Serge Barto

Tuukka Laurila

Federica Nadalutti

Cécile Bourdais

Mô Mathey & Les Colporteurs

Rézoest regroupe des artistes plasticiens soucieux de mettre en lumière, en plus

du patrimoine architectural, le patrimoine vivant, humain et non humain qu’elle

représente.

Les Colporteurs est un collectif d’artistes, artisan.e.s, inventeur.e.s, chercheur.euse.s et habitant.e.s issu.e.s

d’horizons multiples et diversifiés.

Le Printemps des cités-jardins

L’exposition Symbiose s’inscrit également dans le cadre du Printemps des Cités-jardins 2026 et sera présentée les deux premiers week-ends de juin.

Avec pour thème « Des Racines et des Horizons », le Printemps des cités-jardins met cette année l’accent sur les origines des habitant.es des cités-jardins et

du concept anglais de cité-jardin tout en imaginant le futur de ces

quartiers en lien avec le reste du territoire.

Des Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes et artisan.e.s et des visites commentées sont proposées les week-ends des 6 et 7 juin et 13 et 14 juin.

Rêvant d’une symbiose possible entre la ville et la nature, l’individuel et le collectif, les artistes révèlent comment l’art et la poésie subliment les lieux.

Pour la Nuit Blanche 2026, Les Colporteurs présentent une nouvelle exposition d’art contemporain qui questionne la relation entre la ville et la nature.

Le dimanche 14 juin 2026

de 14h00 à 19h00

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 19h00

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 19h00

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00

REZOEST 8 avenue Edouard Vaillant 93310 Le Pré Saint-Gervais



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