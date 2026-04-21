Exposition Symbiose à Rézoest REZOEST Le Pré Saint-Gervais
Exposition Symbiose à Rézoest REZOEST Le Pré Saint-Gervais samedi 6 juin 2026.
L’exposition Symbiose Ville Nature s’inscrit dans le cycle d’expositions, de résidences
artistiques, d’installations et de rencontres proposées depuis 2010 par Rézoest sur la cité-jardin du Pré Saint-Gervais.
Avec
pour fil conducteur la brique et le végétal, les artistes et artisans explorent
les impressions paradoxales que procure ce paysage urbain tantôt intime, tantôt
monumental de la cité-jardin avec ses dénivelés verdoyants et ses points de vue
inattendus.
Rézoest regroupe des artistes plasticiens soucieux de mettre en lumière, en plus
du patrimoine architectural, le patrimoine vivant, humain et non humain qu’elle
représente.
Les Colporteurs est un collectif d’artistes, artisan.e.s, inventeur.e.s, chercheur.euse.s et habitant.e.s issu.e.s
d’horizons multiples et diversifiés.
Le Printemps des cités-jardins
L’exposition Symbiose s’inscrit également dans le cadre du Printemps des Cités-jardins 2026 et sera présentée les deux premiers week-ends de juin.
Avec pour thème « Des Racines et des Horizons », le Printemps des cités-jardins met cette année l’accent sur les origines des habitant.es des cités-jardins et
du concept anglais de cité-jardin tout en imaginant le futur de ces
quartiers en lien avec le reste du territoire.
Des Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes et artisan.e.s et des visites commentées sont proposées les week-ends des 6 et 7 juin et 13 et 14 juin.
Rêvant d’une symbiose possible entre la ville et la nature, l’individuel et le collectif, les artistes révèlent comment l’art et la poésie subliment les lieux.
Pour la Nuit Blanche 2026, Les Colporteurs présentent une nouvelle exposition d’art contemporain qui questionne la relation entre la ville et la nature.
Le dimanche 14 juin 2026
de 14h00 à 19h00
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 19h00
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 19h00
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 22h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00
REZOEST 8 avenue Edouard Vaillant 93310 Le Pré Saint-Gervais
Afficher la carte du lieu REZOEST et trouvez le meilleur itinéraire