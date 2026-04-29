L’art sur le toit du monde Cité-jardin Henri Sellier Le Pré Saint-Gervais

La cité-jardin Henri Sellier, lieu emblématique de la ville du Pré Saint-Gervais, est

une réalisation architecturale d’avant-garde des années 30.

Conçue pour répondre

à un problème crucial de pénurie de logement tout en innovant et cherchant à proposer un mode de vie agréable avec l’ambition d’introduire la

campagne dans la ville, d’intégrer les équipements aux habitations, de mêler l’art et le sport à la vie quotidienne et

de favoriser la mixité sociale, la cité-jardin reste aujourd’hui encore un projet d’avant-garde qui inspire les urbanistes et chercheur.euse.s de tous horizons et de tous les coins du monde.

Avec la présence d’artistes et artisans, la cité-jardin retrouve une nouvelle mixité.

Elle se réinvente et raconte une histoire d’utopie réalisée.

Portes Ouvertes des ateliers et expositions :

Atelier Galbes, 10 rue Jules Jacquemin 93310 Le Pré Saint-Gervais

Atelier Galbes

Atelier Rézoest, 8 avenue Edouard Vaillant

Exposition « Symbiose Ville Nature » : Solange Jungers, Serge Barto, Tuukka Laurila, Federica Nadalutti, Cécile Bourdais, Mô Mathey & Les Colporteurs.

Les Colporteurs

La Rutile, 6 rue Edouard Vaillant

Exposition « Empreinte des dessous » Martine BESOMBES, gravure

Martine BESOMBES

Printemps des cités-jardins

Cette année, le thème « Des Racines et des Horizons » de cette nouvelle édition du Printemps des cités-jardins met

l’accent sur les origines des habitant.es des cités-jardins et du concept

anglais de cité-jardin, tout en imaginant le futur de ces quartiers en lien

avec le reste du territoire.

Exposition de photographies d’archives sur la construction de la cité-jardin à l’angle des rues Jacquemin et Edouard Vaillant du Pré Saint-Gervais.

A l’occasion de la Nuit Blanche et du Printemps des cités-jardins, artistes et artisans invitent à découvrir la cité-jardin du Pré Saint-Gervais : Portes Ouvertes des ateliers, expositions, visites et rencontres sont au programme !

Le dimanche 14 juin 2026

de 14h00 à 18h30

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 19h00

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 18h30

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 22h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00

Cité-jardin Henri Sellier 8 avenue Edouard Vaillant 93310 4, 6 et 8 avenue Edouard Vaillant – 10 rue Jules JacqueminLe Pré Saint-Gervais

https://www.instagram.com/lescolporteursparis/ +33615465934



Afficher la carte du lieu Cité-jardin Henri Sellier et trouvez le meilleur itinéraire

