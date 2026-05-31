LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Shining Legacy », Conservatoire de musique et de danse Joséphine-Baker du Pré, Le Pré-Saint-Gervais

LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Shining Legacy » Dimanche 13 décembre, 20h00 Conservatoire de musique et de danse Joséphine-Baker du Pré Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T20:00:00+01:00 – 2026-12-13T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T20:00:00+01:00 – 2026-12-13T21:30:00+01:00

À l’heure où les injonctions identitaires étroites se font de plus en plus violentes, il est temps de réinvestir l’imaginaire avec le désir, la beauté et la joie. Le désir de l’autre, la beauté du tout et la joie d’être ensemble. L’afrodescendance est le prisme le plus vaste et le plus diversifié de l’immense fécondité de l’imbrication entre identité biologique et identité culturelle. A ceux qui croient que la pureté de l’identité biologique est désirable, l’afrodescendance nous enseigne à quel point les identités culturelles multiples sont fécondes et constituent un terreau de créativité et de résilience. Les rituels antifascistes de Shining Legacy, célèbrent l’héritage lumineux afrodescendant et la créolisation imprévisible du monde.

LINE UP

Naïssam Jalal : flûte, nay, voix, composition

Moh Kouyaté : guitare

Leïla Olivesi : piano

Emmanuel Sunee : contrebasse

Arnaud Dolmen : batterie

L’ensemble LES COULEURS DU SON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2027-2028

Conservatoire de musique et de danse Joséphine-Baker du Pré 1 allée Alice Guy Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France

À l’origine de Shining Legacy, il y a le désir de Naïssam Jalal de composer des rituels de guérison imaginaires et antifascistes inspirés des musiques de transes afrodescendantes. afrodescendance naissamjalal

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