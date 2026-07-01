Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D, Atelier Arnaud-Briand Moulage, Le Pré-Saint-Gervais

Informations pratiques

Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D Samedi 19 septembre, 10h00 Atelier Arnaud-Briand Moulage Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D.

Atelier Arnaud-Briand Moulage 51 avenue Jean-Jaurès 93310 Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0660414686 Atelier de Moulage Statuaire, captation 3D

Démonstration de moulage statuaire 3D

©arnaud.briand