AGENDA · Le Pré-Saint-Gervais
Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D, Atelier Arnaud-Briand Moulage, Le Pré-Saint-Gervais
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Arnaud-Briand Moulage · Le Pré-Saint-Gervais
Informations pratiques
Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D Samedi 19 septembre, 10h00 Atelier Arnaud-Briand Moulage Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Présentation et démonstration de moulage statuaire 3D.
Atelier Arnaud-Briand Moulage 51 avenue Jean-Jaurès 93310 Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0660414686 Atelier de Moulage Statuaire, captation 3D
Démonstration de moulage statuaire 3D
©arnaud.briand