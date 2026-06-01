Exposition : « SYNTONE – échos », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Exposition : « SYNTONE – échos » 5 juin – 20 septembre Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Entrée musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’exposition « SYNTONE » présentée au Musée des Augustins du 12 juin au 20 septembre 2026, le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy accueille « SYNTONE – échos », une exposition de Stéphanie Mansy. À travers dessins, recherches et documents préparatoires, l’artiste dévoile le processus de création de ses œuvres inspirées des paysages de la carrière de marbre de Saint-Béat. Une immersion sensible dans un travail où le dessin devient mémoire du geste et du paysage.

Stéphanie Mansy explore les limites du dessin par des formes immersives, matières vivantes et gestes mémoriels. Son travail, salué par des institutions majeures,s’impose aujourd’hui sur la scène du dessin contemporain. Elle s’est rendue sur les différents sites de la carrière de marbre de Saint-Béat, dans les Pyrénées, pour y dessiner et y collecter de la poussière de marbre. Elle a ensuite poursuivi son travail d’études et de croquis dans les collections du musée des Augustins et du musée des Arts Précieux Paul-Dupuy.

Les oeuvres Syntone 1 et 2, vastes compositions mêlant détails et vues panoramiques en noir et blanc, se déploient comme une seconde peau dans le jardin des Augustins. L’artiste nous invite à suivre son cheminement, à la fois physique et mental, à travers le paysage. Le musée des Arts Précieux Paul–Dupuy présente les dessins originaux et autres documents qui ont permis la création des oeuvres monumentales.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

par Stéphanie Mansy