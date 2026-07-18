Exposition Téléphérique et compagnie Musée Montagnard Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Exposition Téléphérique et compagnie

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au début du 20e siècle, l’accès à la montagne s’ouvre au plus grand nombre. Aux Houches, le téléphérique de Bellevue est construit dès 1936, suivi par d’autres installations sur la commune. Remontez le fil de leur histoire dans l’exposition.

.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the beginning of the 20th century, access to the mountains opened up to as many people as possible. In Les Houches, the Bellevue cable car was built in 1936, followed by other installations throughout the commune. Take a look at their history in the exhibition.

L’événement Exposition Téléphérique et compagnie Les Houches a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc