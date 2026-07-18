Exposition Téléphérique et compagnie Musée Montagnard Les Houches
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Montagnard · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Exposition Téléphérique et compagnie
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Au début du 20e siècle, l’accès à la montagne s’ouvre au plus grand nombre. Aux Houches, le téléphérique de Bellevue est construit dès 1936, suivi par d’autres installations sur la commune. Remontez le fil de leur histoire dans l’exposition.
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Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr
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English :
At the beginning of the 20th century, access to the mountains opened up to as many people as possible. In Les Houches, the Bellevue cable car was built in 1936, followed by other installations throughout the commune. Take a look at their history in the exhibition.
L’événement Exposition Téléphérique et compagnie Les Houches a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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