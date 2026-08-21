AGENDA · Chomérac
Exposition Temple de Chomérac, Temple de Chomérac, Chomérac
samedi 19 septembre 2026 · Temple de Chomérac · Chomérac
Informations pratiques
Exposition Temple de Chomérac Samedi 19 septembre, 09h00 Temple de Chomérac Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
visite commentée
Temple de Chomérac Place du temple 07210 Chomérac Chomérac 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0683271401 Parkings
Exposition les repas dans la Bible
©C.Gardien