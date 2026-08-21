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Exposition Temple de Chomérac, Temple de Chomérac, Chomérac

samedi 19 septembre 2026 · Temple de Chomérac · Chomérac

Exposition Temple de Chomérac, Temple de Chomérac, Chomérac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple de Chomérac
Adresse
Place du temple 07210 Chomérac
Ville
07210 Chomérac
Département
Ardèche

Exposition Temple de Chomérac Samedi 19 septembre, 09h00 Temple de Chomérac Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

visite commentée

Temple de Chomérac Place du temple 07210 Chomérac Chomérac 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0683271401 Parkings
Exposition les repas dans la Bible

©C.Gardien

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