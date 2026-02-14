[Exposition temporaire] A fleur de forêt de Jacques Perconte Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

[Exposition temporaire] A fleur de forêt de Jacques Perconte

En résidence au musée Michel Ciry, l’artiste développe l’idée d’un possible jardin entre terre et mer à travers deux projets artistiques intimement liés A fleur de forêt et A fleur de mer .

Son travail, fondé sur la vidéo, explore la structure de l’image pour reconfigurer les formes du visible. Sa démarche, attentive à la lumière, s’inscrit dans la continuité de l’héritage impressionniste.

Présentée au musée Michel Ciry, l’exposition A fleur de forêt propose une immersion dans des paysages forestiers imaginaires inspirés de Varengeville-sur-Mer un triptyque vidéo et une série de tirages uniques, où la matière végétale se recompose selon des régimes chromatiques issus du flux numérique.

Avec l’œuvre A fleur de mer , installée en gare de Rouen, la mer et les fleurs fusionnent dans un mouvement continu, établissant un lien symbolique entre les terres et le littoral normand par une vaste image en perpétuelle transformation.

Né à Grenoble en 1974, Jacques Perconte vit et travaille entre Rotterdam et Paris. Depuis plus de vingt-cinq ans, il développe une œuvre audiovisuelle et cinématographique expérimentale où la lumière, la couleur et le mouvement, héritiers de l’impressionnisme, rencontrent la technologie numérique. Ses films, vidéos et performances, présentés dans le monde entier, explorent les paysages et les flux numériques, faisant des images un espace de création continue. .

