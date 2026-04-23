[Festival de musique classique] Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Festival de musique classique]

Divers lieux Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Musique à Varengeville-sur-Mer vous donne rendez-vous pour sa 8ᵉ édition du 13 au 17 mai 2026, avec une programmation exceptionnelle 5 jours, 17 rendez-vous et une véritable immersion artistique entre musique, patrimoine et nature, dans des lieux emblématiques du territoire.

Cette édition rend hommage au violoniste César Velev, figure marquante de la vie musicale locale, et met à l’honneur des artistes de renommée internationale aux côtés de talents émergents.

✨ Invités d’honneur

Alain Neveux (pianiste) et Jacques Marmoud (guitariste) seront les figures majeures de cette édition, accompagnés de nombreux artistes tels que Beata Halska (violon), Mirella Giardelli (piano), Emeline Miserey (clarinette) ou encore Lionel Wantelez (violoncelle).

Programme

Mercredi 13 mai Ouverture à la Chapelle Saint-Dominique

14h-17h Répétitions ouvertes

20h Concert d’ouverture

Une soirée inaugurale autour de grands compositeurs du romantisme avec Schumann et Brahms, réunissant piano, clarinette et cordes pour un moment intense et élégant.

Jeudi 14 mai Acte 1

10h-12h & 14h-16h Répétitions ouvertes

17h Intermezzo 1 Galerie Edouard M

Un concert de musique de chambre mêlant Beethoven, Bach, Giuliani ou Bellini dans un cadre intimiste.

20h Concert Chapelle Saint-Dominique

Hommage à César Velev

Une soirée forte en émotion autour du répertoire romantique et de la musique de chambre.

Vendredi 15 mai Acte 2

9h30 Visite au Château-Musée de Dieppe

À la découverte de la Duchesse de Berry et de son histoire.

16h Balade guidée dans Dieppe

Parcours “Sur les pas de la Duchesse de Berry” avec Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.

15h-18h Concert Chapelle Saint-Dominique

Gala réunissant Alain Neveux et Jacques Marmoud autour d’un programme virtuose entre Chopin, Liszt, Granados et De Falla.

Moments poétiques

Lecture musicale des Histoires naturelles de Jules Renard et évocations musicales autour de Debussy.

Samedi 16 mai Acte 3

11h Récital de guitare Chapelle Saint-Dominique

Jacques Marmoud explore les univers classique, jazz et flamenco.

15h Concert de musique de chambre

Avec les ensembles en résidence Trio 12 et Quatuor Art Caux.

20h Grand concert

Trois chefs-d’œuvre majeurs du répertoire

Messiaen (Quatuor pour la fin du Temps), Zarebski (Quintette avec piano) et Mozart (Quintette avec clarinette).

Dimanche 17 mai Épilogue

13h Concert-pique-nique au Bois de Morville

Un moment convivial en pleine nature, entre musique et détente.

16h Concert de clôture

Clôture du festival dans une atmosphère intime et chaleureuse.

En continu

• Visite exceptionnelle de la Villa Juliette

• Découverte de ses illustres résidents (Monet, Debussy…)

• Concerts et rendez-vous artistiques dans des lieux patrimoniaux uniques

ℹ️ Informations pratiques

Tarifs et PASS disponibles (plusieurs formules proposées)

Programme complet et billetterie www.laurentlamy.com/2026-1

Renseignements et réservations 06 81 00 14 39

Un festival à taille humaine, où musique, histoire et paysages se rencontrent pour offrir une expérience sensible et inoubliable au cœur de la côte normande. .

Divers lieux Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 00 14 39 musiqueavarengeville@gmail.com

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English : [Festival de musique classique]

L’événement [Festival de musique classique] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie