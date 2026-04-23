[Festival de musique classique] Varengeville-sur-Mer
[Festival de musique classique] Varengeville-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Festival de musique classique]
Divers lieux Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Musique à Varengeville-sur-Mer vous donne rendez-vous pour sa 8ᵉ édition du 13 au 17 mai 2026, avec une programmation exceptionnelle 5 jours, 17 rendez-vous et une véritable immersion artistique entre musique, patrimoine et nature, dans des lieux emblématiques du territoire.
Cette édition rend hommage au violoniste César Velev, figure marquante de la vie musicale locale, et met à l’honneur des artistes de renommée internationale aux côtés de talents émergents.
✨ Invités d’honneur
Alain Neveux (pianiste) et Jacques Marmoud (guitariste) seront les figures majeures de cette édition, accompagnés de nombreux artistes tels que Beata Halska (violon), Mirella Giardelli (piano), Emeline Miserey (clarinette) ou encore Lionel Wantelez (violoncelle).
Programme
Mercredi 13 mai Ouverture à la Chapelle Saint-Dominique
14h-17h Répétitions ouvertes
20h Concert d’ouverture
Une soirée inaugurale autour de grands compositeurs du romantisme avec Schumann et Brahms, réunissant piano, clarinette et cordes pour un moment intense et élégant.
Jeudi 14 mai Acte 1
10h-12h & 14h-16h Répétitions ouvertes
17h Intermezzo 1 Galerie Edouard M
Un concert de musique de chambre mêlant Beethoven, Bach, Giuliani ou Bellini dans un cadre intimiste.
20h Concert Chapelle Saint-Dominique
Hommage à César Velev
Une soirée forte en émotion autour du répertoire romantique et de la musique de chambre.
Vendredi 15 mai Acte 2
9h30 Visite au Château-Musée de Dieppe
À la découverte de la Duchesse de Berry et de son histoire.
16h Balade guidée dans Dieppe
Parcours “Sur les pas de la Duchesse de Berry” avec Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.
15h-18h Concert Chapelle Saint-Dominique
Gala réunissant Alain Neveux et Jacques Marmoud autour d’un programme virtuose entre Chopin, Liszt, Granados et De Falla.
Moments poétiques
Lecture musicale des Histoires naturelles de Jules Renard et évocations musicales autour de Debussy.
Samedi 16 mai Acte 3
11h Récital de guitare Chapelle Saint-Dominique
Jacques Marmoud explore les univers classique, jazz et flamenco.
15h Concert de musique de chambre
Avec les ensembles en résidence Trio 12 et Quatuor Art Caux.
20h Grand concert
Trois chefs-d’œuvre majeurs du répertoire
Messiaen (Quatuor pour la fin du Temps), Zarebski (Quintette avec piano) et Mozart (Quintette avec clarinette).
Dimanche 17 mai Épilogue
13h Concert-pique-nique au Bois de Morville
Un moment convivial en pleine nature, entre musique et détente.
16h Concert de clôture
Clôture du festival dans une atmosphère intime et chaleureuse.
En continu
• Visite exceptionnelle de la Villa Juliette
• Découverte de ses illustres résidents (Monet, Debussy…)
• Concerts et rendez-vous artistiques dans des lieux patrimoniaux uniques
ℹ️ Informations pratiques
Tarifs et PASS disponibles (plusieurs formules proposées)
Programme complet et billetterie www.laurentlamy.com/2026-1
Renseignements et réservations 06 81 00 14 39
Un festival à taille humaine, où musique, histoire et paysages se rencontrent pour offrir une expérience sensible et inoubliable au cœur de la côte normande. .
Divers lieux Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 00 14 39 musiqueavarengeville@gmail.com
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English : [Festival de musique classique]
L’événement [Festival de musique classique] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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