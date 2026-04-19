[Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer
[Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer vendredi 1 mai 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel
Mairie de Varengeville-sur-Mer / Route de Dieppe Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-01
La salle de la mairie de Varengeville-sur-Mer vous invite à venir découvrir les peintures de Corinne Quibel.
À travers ses œuvres, l’artiste propose un univers sensible et inspiré, à explorer dans un cadre intimiste et accueillant.
Une belle parenthèse artistique au cœur du village. .
Mairie de Varengeville-sur-Mer / Route de Dieppe Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie corinne.quibel@yahoo.fr
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English : [Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel
L’événement [Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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