[Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel

Mairie de Varengeville-sur-Mer / Route de Dieppe Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01

La salle de la mairie de Varengeville-sur-Mer vous invite à venir découvrir les peintures de Corinne Quibel.

À travers ses œuvres, l’artiste propose un univers sensible et inspiré, à explorer dans un cadre intimiste et accueillant.

Une belle parenthèse artistique au cœur du village. .

Mairie de Varengeville-sur-Mer / Route de Dieppe Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie corinne.quibel@yahoo.fr

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English : [Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel

L’événement [Exposition] Sur mes traces par Corinne Quibel Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie