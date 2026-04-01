[Atelier] L’art de la pratique fine La Cour Blanche Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Atelier] L’art de la pratique fine

La Cour Blanche / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Un atelier de 2h00 ouvert à tous, du débutant au pratiquant avancé, pour approfondir et enrichir votre pratique corporelle et énergétique.

Dans un super cadre champêtre inspirant à Varengeville-sur-Mer, vous cocréerez un espace pour explorer votre présence énergétique dans les mouvements, afin de développer une pratique plus fine.

A travers un travail subtil, vous serez guidé pour affiner vos perceptions internes, améliorer votre équilibre, votre coordination et votre qualité d’attention.

Un temps pour nourrir en profondeur votre pratique, quelle que soit votre discipline, votre intérêt et votre intention. .

La Cour Blanche / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 41 56 10 nishani@kdclondon.com

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English : [Atelier] L’art de la pratique fine

L’événement [Atelier] L’art de la pratique fine Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie