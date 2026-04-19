[Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka Spring artisans Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka

Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-17

Offrez-vous une immersion unique dans l’art du Raku, aux côtés de l’artiste Masayoshi Yoshioka.

Ce stage propose une découverte complète du processus de création, de la fabrication des pièces à la cuisson Raku, jusqu’à leur intégration dans l’univers de la cérémonie du thé japonaise. Une expérience artistique et sensorielle, au cœur d’une tradition ancestrale.

Stage sur 3 jours non consécutifs

• Samedi 9 mai 2026 (journée)

• Samedi 16 mai 2026 (journée)

• Dimanche 17 mai 2026 (1 heure)

Tarif 380 €

(déjeuners et boissons inclus)

⚠️ Places limitées

Inscription jusqu’au mercredi 6 mai 2026 inclus .

Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 39 32 01 springartisans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka

L’événement [Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie