[Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka Spring artisans Varengeville-sur-Mer
[Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka Spring artisans Varengeville-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka
Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16 2026-05-17
Offrez-vous une immersion unique dans l’art du Raku, aux côtés de l’artiste Masayoshi Yoshioka.
Ce stage propose une découverte complète du processus de création, de la fabrication des pièces à la cuisson Raku, jusqu’à leur intégration dans l’univers de la cérémonie du thé japonaise. Une expérience artistique et sensorielle, au cœur d’une tradition ancestrale.
Stage sur 3 jours non consécutifs
• Samedi 9 mai 2026 (journée)
• Samedi 16 mai 2026 (journée)
• Dimanche 17 mai 2026 (1 heure)
Tarif 380 €
(déjeuners et boissons inclus)
⚠️ Places limitées
Inscription jusqu’au mercredi 6 mai 2026 inclus .
Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 39 32 01 springartisans@gmail.com
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English : [Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka
L’événement [Atelier céramique] Masayoshi Yoshioka Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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