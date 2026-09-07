Exposition temporaire « Fibres et matières textiles du monde », Musée Archéologique Sainte-Bazeille, Sainte-Bazeille

Informations pratiques

Exposition temporaire « Fibres et matières textiles du monde » 19 et 20 septembre Musée Archéologique Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la salle d’exposition du musée municipal, entièrement réaménagée pour l’occasion avec une nouvelle scénographie et une documentation illustrée.

Vous y découvrirez l’histoire des différentes fibres textiles utilisées localement et à travers le monde, ainsi qu’une collection d’outils et de costumes du XIXe siècle. Ces costumes ont été réalisés par Josette Ménarra, Tonneinquaise de 91 ans et créatrice des tenues d’époque présentées au musée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les collections permanentes du musée sont également accessibles gratuitement.

Pour tout renseignement :

Courriel : bernard.abaz@gmail.com

Tél. : 06 85 23 60 52

Musée Archéologique Sainte-Bazeille Place René Sanson, 47180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0685236052 http://www.archeo-marmandais.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61581313602324 [{« link »: « mailto:bernard.abaz@gmail.com »}] Le musée archéologique de Sainte-Bazeille : 10 000 ans d’histoire dans le Marmandais

À l’initiative du Comité d’études historiques et archéologiques de Sainte-Bazeille. Parking

Accès PMR

Venez découvrir la salle d’exposition du musée municipal refaite pour l’occasion d’une nouvelle peinture et d’une documentation illustrée ! Vous y trouverez l’histoire des différentes fibres textiles…

©Comité d’Études Historiques et Archéologiques de Sainte-Bazeille