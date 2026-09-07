Visite libre du musée archéologique, Musée Archéologique Sainte-Bazeille, Sainte-Bazeille
samedi 19 septembre 2026 · Musée Archéologique Sainte-Bazeille · Sainte-Bazeille
Informations pratiques
Visite libre du musée archéologique 19 et 20 septembre Musée Archéologique Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter gratuitement le musée archéologique de Sainte-Bazeille.
Parcourez les collections et découvrez plus de 15 000 ans d’histoire locale à travers les objets présentés dans les vitrines. Prolongez votre voyage à travers les siècles avec l’exposition temporaire installée dans la salle dédiée.
Pour tout renseignement :
Courriel : bernard.abaz@gmail.com
Tél. : 06 85 23 60 52
Musée Archéologique Sainte-Bazeille Place René Sanson, 47180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0685236052 http://www.archeo-marmandais.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61581313602324 [{« link »: « mailto:bernard.abaz@gmail.com »}] Le musée archéologique de Sainte-Bazeille : 10 000 ans d’histoire dans le Marmandais
À l’initiative du Comité d’études historiques et archéologiques de Sainte-Bazeille. Parking
Accès PMR
À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, venez visiter gratuitement le musée archéologique de Sainte-Bazeille. Parcourez les vitrines racontant plus de 15 000 ans d’histoire locale. les …
©Comité d’Études Historiques et Archéologiques de Sainte-Bazeille