Exposition temporaire Wilhelm Von Humbolt et le Pays Basque en 1800 Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne vendredi 10 juillet 2026.

Bayonne

Exposition temporaire Wilhelm Von Humbolt et le Pays Basque en 1800

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Exposition temporaire Un monument de respect et d’amour , Wilhelm von Humboldt au musée basque et de l’histoire de Bayonne. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Exposition temporaire Wilhelm Von Humbolt et le Pays Basque en 1800

L’événement Exposition temporaire Wilhelm Von Humbolt et le Pays Basque en 1800 Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne