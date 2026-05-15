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Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne

Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne

Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Entrée de la rue Victor Hugo

Adresse : Côté Pont Mayou

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 10 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée Au temps des grands magasins

Entrée de la rue Victor Hugo Côté Pont Mayou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Flash-back il y a 150 ans au temps des grands magasins.
Leurs architectures soignées marquent encore le paysage urbain. Bienvenue Au Printemps , à La Belle Jardinière , à La ville de Madrid , ou aux Dames de France … Faites vos emplettes !   .

Entrée de la rue Victor Hugo Côté Pont Mayou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée Au temps des grands magasins

L’événement Visite guidée Au temps des grands magasins Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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