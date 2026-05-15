Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne
Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne mercredi 17 juin 2026.
Bayonne
Visite guidée Au temps des grands magasins
Entrée de la rue Victor Hugo Côté Pont Mayou Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Flash-back il y a 150 ans au temps des grands magasins.
Leurs architectures soignées marquent encore le paysage urbain. Bienvenue Au Printemps , à La Belle Jardinière , à La ville de Madrid , ou aux Dames de France … Faites vos emplettes ! .
Entrée de la rue Victor Hugo Côté Pont Mayou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Au temps des grands magasins
L’événement Visite guidée Au temps des grands magasins Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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