Une Belle Bourrine Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Une Belle Bourrine Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 18 juin 2026.
Bayonne
Une Belle Bourrine
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-20 21:45:00
Date(s) :
2026-06-18
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Le 1er spectacle où la comédienne est en date avec son public ! Elise, c’est comme une boîte de chocolats à l’extérieur, élégance et douceur… mais à l’intérieur, prépare-toi à croquer du piment. Pendant une heure, elle donne tout sur scène pour le meilleur mais surtout pour le pire. Parce qu’au fond, séduire, c’est toujours arnaquer sur la marchandise et ça, elle en est incapable. Du feu mais pas d’artifices. Juste une Face B sans filtre où elle dynamite les clichés et balance tout haut ce que tu penses tout bas ( Non Ludivine, ton enfant n’est pas HPI parce qu’il fixe un gobelet pendant 10 mn. ). Pourquoi la drague serait-elle réservée aux hommes ? La tornade Elise renverse les codes de la séduction avec des punchlines qui défrisent ta mère et ressuscitent ta grand-mère. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Une Belle Bourrine
L’événement Une Belle Bourrine Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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