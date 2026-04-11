Exposition Terre et Mer Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

Pornic

Exposition Terre et Mer

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Eau et minéral en sculpture et peinture !

C’est dans le centre-bourg de Sainte-Marie-sur-Mer à la Maison du Chapitre, non loin de l’océan, que se tient une exposition de deux artistes locaux. Leurs créations se croisent autour du thème Terre et Mer , célébrant les éléments essentiels de notre littoral dans un élan de partage et de transmission.

Thème de l’exposition

L’eau et le minéral

Qui est Patrice GUÉRY

C’est un sculpteur de Savenay.

Qui est Annie NARME

C’est une peintre de Pornic.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

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Venez contempler une exposition sur le littoral à travers deux styles artistiques différents qui se complètent parfaitement bien ensemble avec Destination Pornic !

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Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Water and minerals in sculpture and painting!

L’événement Exposition Terre et Mer Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic