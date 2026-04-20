Châtillon-sur-Indre

Exposition Territoire coloré

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-04-24

L’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry a le plaisir d’accueillir l’exposition Territoire coloré à Châtillon-sur-Indre. Vous y découvrirez l’univers vibrant de Natali Vilo, une artiste qui réinvente la nature à travers la force de la couleur et la poésie de paysages imaginaires.

Diplômée des Beaux-Arts de Tours, Natali Vilo déploie un univers pictural où la nature n’est pas simplement représentée, mais vécue. Poussée par un besoin viscéral de couleur, l’artiste construit des territoires lumineux et mystérieux où les touches de peinture deviennent fleurs, feuilles ou arbres solitaires. Son travail s’inscrit dans une

démarche expressionniste le geste y est libre, laissant la place aux coulures hasardeuses pour insuffler une énergie brute et unique à la toile. Ainsi, chaque oeuvre devient l’empreinte d’un instant de création, oscillant avec finesse entre le réel et l’abstraction. Pour ce faire, l’artiste explore une grande diversité de techniques (acrylique, encre, pastel et Posca) afin de jouer sur la transparence et les textures. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Châtillonnais en Berry Tourist Office is delighted to welcome the Territoire coloré exhibition to Châtillon-sur-Indre. Discover the vibrant world of Natali Vilo, an artist who reinvents nature through the power of color and the poetry of imaginary landscapes.

L’événement Exposition Territoire coloré Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY