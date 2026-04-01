Châtillon-sur-Indre

Plonge dans l’histoire avec Discovery Tour !

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 15:30:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Tu as toujours rêvé d’explorer la Grèce antique, l’Égypte des pharaons ou encore l’époque des Vikings ? Avec Discovery Tour, voyage à travers le temps et découvre ces civilisations comme si tu y étais !

Déplace-toi librement dans des mondes ultra-réalistes, créés avec l’aide d’historiens, et apprends des anecdotes surprenantes sur la vie quotidienne, les batailles épiques et les secrets des anciens peuples.

Discovery Tour se joue en solo. Créneaux de 30 min. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

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English :

Have you always dreamed of exploring ancient Greece, the Egypt of the Pharaohs or the age of the Vikings? With Discovery Tour, travel back in time and discover these civilizations as if you were there!

L’événement Plonge dans l’histoire avec Discovery Tour ! Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY