Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Exposition Trésors d’Art sacré en Centre Val de Loire

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-14

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-08-14

Le Centre François Garnier présente, du 14 août au 4 octobre 2026, l’exposition Trésors d’Art sacré en Centre-Val de Loire , accueillie à la Salle Jeanne de France de l’Office de Tourisme du Châtillonnais-en-Berry, à Châtillon-sur-Indre.

À la croisée des différentes activités de l’association (inventaires du patrimoine, journées de découverte, éditions…), cette exposition a pour ambition de mettre en valeur des éléments caractéristiques du patrimoine religieux de notre région, dans toute sa diversité. Elle représente aussi une double célébration ! 15 ans de complicité Cette exposition mettra en effet en valeur la complicité artistique et professionnelle nouée depuis 15 ans avec Anthony Perrot, photographe diplômé des Art appliqués, résidant dans l’Indre. Les clichés qu’il a pu réaliser pour l’association au fil de nos projets, complétés par des photographies inédites, permettront d’illustrer de grandes thématiques, telles que les grands monuments (cathédrales et basiliques), les figures emblématiques (Martin de Tours…) .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

From August 14 to October 4, 2026, the Centre François Garnier presents the exhibition “Treasures of Sacred Art in the Centre-Val de Loire,” hosted at the Salle Jeanne de France at the Chétillonnais-en-Berry Tourist Office in Chétillon-sur-Indre.

L’événement Exposition Trésors d’Art sacré en Centre Val de Loire Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châtillonnais en Berry