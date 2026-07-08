Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Concert Darc au Pays

Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Darc au Pays 2026 la musique s’invite dans huit communes de l’Indre

Chaque été, Darc au Pays fait rimer musique, découverte et convivialité aux quatre coins de l’Indre.

Du 11 au 18 août 2026, la manifestation revient pour sa 28ᵉ édition avec huit soirées gratuites organisées dans autant de communes du département, en prélude aux concerts du Stage-Festival International de Châteauroux-DARC. Dès 18h30 les déambulations de la Fanfare Fernande Jazz band vous attend avant le concert de Blondin et la Bande des Terriens. .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16

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English :

Darc au Pays 2026: Music Comes to Eight Towns in the Indre Department

Every %E9t%E9, Darc au Pays brings together music, discovery, and a friendly atmosphere throughout the Indre department.

L’événement Concert Darc au Pays Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY