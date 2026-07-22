Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Veillée au sommet soirée spéciale éclipse

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Vivez un moment exceptionnel en prenant de la hauteur ! À l’occasion de l’éclipse solaire du 12 août 2026, rejoignez le sommet du donjon pour assister à ce spectacle céleste dans un cadre unique.

Le phénomène se produisant proche de l’horizon, le donjon, grâce à sa hauteur et son panorama à 360°, constitue le lieu d’observation idéal. Avec une occultation prévue à 95%, le spectacle s’annonce grandiose ! La soirée sera encadrée par l’équipe de l’office

de tourisme, et l’observation se déroulera en toute sécurité grâce à des lunettes spéciales fournies à chaque participant. Ne manquez pas ce grand rendez-vous astronomique dans un cadre historique exceptionnel !

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an unforgettable moment as you soar to new heights! %C0 To celebrate the %E9clipse on August 12, 2026, head to the top of the keep to witness %E0 this celestial spectacle in a one-of-a-kind setting.

L’événement Veillée au sommet soirée spéciale éclipse Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-17 par BERRY