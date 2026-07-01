Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Visite d’un atelier de créateur de bijoux en argent

57 Rue Grande Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Découvrez le savoir-faire d’un artisan bijoutier qui transforme l’argent en pièces uniques.

Plongez dans l’univers de Léonard Brencklé, artisan bijoutier installé à Châtillon-sur-Indre. Héritier d’un savoir-faire familial, il façonne à la main des créations en argent massif selon des techniques traditionnelles mêlant précision, patience et sensibilité artistique. Découvrez les différentes étapes de fabrication, de la fonte au polissage, et échangez avec un artisan passionné qui aime transmettre son métier et partager son univers créatif.

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

57 Rue Grande Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Discover the craftsmanship of a jewelry artisan who transforms silver into one-of-a-kind pieces.

L’événement Visite d’un atelier de créateur de bijoux en argent Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry