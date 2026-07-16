Une heure, une oeuvre Carrasco Châtillon-sur-Indre
vendredi 7 août 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Une heure, une oeuvre Carrasco
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Sortez vos agendas ! Votre prochain rendez-vous Une Heure, Une Œuvre h à la salle de la Micro-Folie de Châtillon-sur-Indre. À cette occasion, l’office de tourisme, dans le cadre du Pôle Culturel du Château, vous propose une conférence consacrée à Jorge Carrasco, présentée par sa fille Okllo.
Jorge Carrasco (4 mai 1919 la Paz), artiste plasticien d’origine bolivienne, après avoir parcouru le monde, multiplié les rencontres et les expériences, s’installe en Berry en 1967 dans le village de Le Menoux, où il décède le 26 juillet 2006. Il est à la fois sculpteur, peintre, philosophe, humaniste, curieux de la vie dans sa complexité. Réceptacle et catalyseur d’énergies, il invite à la rêverie comme à la prise de conscience et tisse un lien entre le réel et l’imaginaire pour dire le monde dans sa diversité, en l’exprimant grâce à la maîtrise de différentes techniques artistiques. Infatigable, passionné, toujours concerné par ce qui se passe dans le monde, il ne croit qu’en l’Amour. .
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com
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English :
Mark your calendars! Your next event, %AB Une Heure, Une ?uvre %BB, will take place at the Micro-Folie in Ch%E2tillon-sur-Indre. %C0 For this event, the tourist office, as part of the Château Cultural Hub, is hosting a lecture on Jorge Carrasco, presented by his daughter Okllo.
L’événement Une heure, une oeuvre Carrasco Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-22 par BERRY
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