Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Les Échappées Estivales contes sur mesure inspirès de George Sand

5 place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

L’été est là, et avec lui, le retour des Échappées Estivales dans le Châtillonnais en Berry ! Ces visites guidées, proposées tout au long de l’été, sont l’occasion idéale de (re)découvrir le territoire autrement balades nature, patrimoine, savoir-faire locaux, rencontres…

Un moment suspendu, à la fois poétique et ressourçant. Venez vivre en famille une expérience immersive d’une heure, mêlant imaginaire, nature et douceur, à travers des contes interactifs inspirés de l’univers naturaliste de George Sand. Les enfants sont invités à entrer dans une histoire vivante, où ils deviennent acteurs du récit pour éveiller la curiosité et créer du lien avec le monde du vivant… Cet événement s’inscrit dans le cadre des commémorations des 150 ans de la disparition de George Sand. Grande figure de la littérature française du XIXe, l’écrivaine entretient un lien profond avec le Berry, terre qui a inspiré une grande partie de son oeuvre et où elle a vécu de nombreuses années. Cette animation, offerte par Diane Hars des Ateliers Culture et Découverte, se veut interactive. .

5 place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Summer is here, and with it, the return of the Échappées Estivales in Châtillonnais en Berry! These guided tours, offered throughout the summer, are the ideal opportunity to (re)discover the area in a different way: nature walks, heritage, local know-how, encounters?

L’événement Les Échappées Estivales contes sur mesure inspirès de George Sand Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-12 par BERRY