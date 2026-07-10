Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Promenades natures accompagnées à la découverte de la biodiversité locale

Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Châtillonnais en Berry regorge d’espaces naturels riches et variés, idéals pour les curieux de nature et les amateurs de balades champêtres. Partez à la découverte de la biodiversité locale à travers trois rendez-vous thématiques animées par Franck Lejard.

À Châtillon-sur-Indre, explorez trois ambiances le jardin public et ses essences venues d’ailleurs, le canal plus sauvage propice à l’observation des plantes aquatiques, puis le vieux bourg où la végétation urbaine s’invite dans les ruelles.

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

The Châtillonnais region in Berry is brimming with rich and varied natural areas, ideal for nature enthusiasts and lovers of country walks. Set out to discover the local biodiversity through three themed events led by Franck Lejard.

L’événement Promenades natures accompagnées à la découverte de la biodiversité locale Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châtillonnais en Berry