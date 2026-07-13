Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Contes sur mesure inspirés de George Sand

Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Vivez un moment en famille mêlant contes, nature et patrimoine littéraire, à la découverte de l’univers de George Sand. Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Echappées Estivales.

Un moment suspendu, à la fois poétique et ressourçant. Venez vivre en famille une expérience immersive d’une heure, mêlant imaginaire, nature et douceur, à travers des contes interactifs inspirés de l’univers naturaliste de George Sand. Les enfants sont invités à entrer dans une histoire vivante, où ils deviennent acteurs du récit pour éveiller la curiosité et créer du lien avec le monde du vivant…

Cet événement s’inscrit dans le cadre des commémorations des 150 ans de la disparition de George Sand. Grande figure de la littérature française du XIXe siècle, l’écrivaine entretient un lien profond avec le Berry, terre qui a inspiré une grande partie de son œuvre et où elle a vécu de nombreuses années.

Cette animation offerte par Diane Hars des Ateliers Culture et Découverte. .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Enjoy a family outing that blends storytelling, nature, and literary heritage as you explore the world of George Sand. An event organized by the Chétillonnais en Berry Tourist Office as part of the “Echappées Estivales” series.

L’événement Contes sur mesure inspirés de George Sand Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Châtillonnais en Berry