Visite guidée de la terrasse du château de Pierre de la Broce Châtillon-sur-Indre
mercredi 22 juillet 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Visite guidée de la terrasse du château de Pierre de la Broce
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez un lieu exceptionnel où l’histoire, l’archéologie et le paysage se rencontrent pour révéler l’un des plus fascinants trésors du Châtillonnais.
Longtemps restée inaccessible et désormais ouverte au public, cette terrasse dévoile une histoire aussi méconnue que fascinante. Accompagnés de Jean-Louis Girault, notre référent patrimoine, découvrez ce site du XIIIᵉ siècle classé monument historique, à travers une courte projection puis une visite sur le terrain. Dominant la vallée de l’Indre à plus de 15 mètres de hauteur, cette terrasse de 1 500 m² était, selon les recherches de l’Inrap, un jardin d’agrément aristocratique et le plus ancien jardin suspendu connu en Centre-Val de Loire, préfigurant les futurs jardins des châteaux de la Loire. Restauré par la commune, ce lieu offre aujourd’hui un nouvel espace de promenade et de découverte du patrimoine local.
Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com
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English :
Discover an exceptional place where history, archaeology, and the landscape come together to reveal one of the most fascinating treasures of the Chétillonnais region.
L’événement Visite guidée de la terrasse du château de Pierre de la Broce Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry
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