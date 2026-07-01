Apéros-dégustation Châtillon-sur-Indre
jeudi 23 juillet 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Apéros-dégustation
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Un rendez-vous a ne pas manquer dans le Châtillonnais en Berry !
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5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com
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English :
An event you won’t want to miss in the Châtillonnais region of Berry!
L’événement Apéros-dégustation Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry
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