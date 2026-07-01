Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Apéros-dégustation

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Un rendez-vous a ne pas manquer dans le Châtillonnais en Berry !

Profitez d’un moment convivial autour d’une dégustation gratuite de produits locaux. L’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille pour partager les saveurs du terroir, vous faire découvrir les incontournables de la Destination Valençay Berry Val de Loire, ses bonnes adresses et ses meilleurs conseils pour profiter pleinement de votre séjour. Une parenthèse gourmande et chaleureuse à ne pas manquer !

Une animation proposée par la Destination Valencay-Berry-Val de Loire. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event you won’t want to miss in the Châtillonnais region of Berry!

L’événement Apéros-dégustation Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry