Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Visite guidée et coucher de soleil en haut du donjon

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-28 2026-08-29

Prenez de la hauteur et découvrez l’un des monuments emblématiques du Châtillonnais, entre histoire médiévale et panorama à couper le souffle.

Édifié dans le troisième quart du XIIe siècle sur ordre de Henri II Plantagenêt, duc de Normandie, comte d’Anjou et roi d’Angleterre, le donjon de Châtillon-sur-Indre est un élément majeur de l’architecture militaire médiévale. C’est le plus ancien donjon cylindrique voûté de France. Dominant la ville depuis presque 900 ans, il vous invite à gravir ses marches pour vous offrir un panorama exceptionnel sur la campagne châtillonnaise. Commentée par Christophe Girault, cette visite sera l’occasion de prendre de belles photos à partager sur les réseaux !

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Get a bird’s-eye view and discover one of the Chétillonnais region’s most iconic landmarks, blending medieval history with a breathtaking panorama.

L’événement Visite guidée et coucher de soleil en haut du donjon Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry