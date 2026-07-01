Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Aux origines de Châtillon le village de Thoizelay

69 Route de Tours Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Guidé par Jean-Louis Girault, partez sur les traces des origines de Châtillon, entre vestiges, histoire et mémoire des premiers habitants.

Le village de Thoizelay installé à la sortie d’un gué sur la rive gauche de l’Indre est le témoin de l’une des plus anciennes installations humaines du pays Châtillonnais. Vous pourrez voir les vestiges de l’église fondée par saint Ours dès le Ve siècle sous le vocable de Saint-Thiburce. Elle était le siège de la première paroisse de Châtillon disparue en 1791. C’est l’histoire de ce hameau habité depuis la préhistoire que vous découvrirez en même temps que celle du cimetière de Châtillon qui ne s’est pas déplacé depuis plus de 1500 ans, contrairement aux autres cimetières environnants qui tous ont été déplacés.

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

69 Route de Tours Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Guided by Jean-Louis Girault, follow in the footsteps of Chétillon’s origins, exploring its ruins, history, and the memories of its first inhabitants.

L’événement Aux origines de Châtillon le village de Thoizelay Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry