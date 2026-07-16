Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Découverte de château de Chaillou

Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Propriété privée le château de Chaillou a rarement été ouvert à la visite. La propriété a récemment changé de main, les nouveaux propriétaires, les Prémesnil, ont engagé d’important travaux de réhabilitation. Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry.

Issu d’un château fort dont il ne reste que le réseau hydrographique qui alimentait les

douves, le château a été entièrement reconstruit à la Renaissance et profondément

transformé aux siècles suivants. Sous l’ancien régime il n’a fait l’objet que d’une seule transaction à la fin du XVIIe, les propriétaires se succédant par héritage familial ou lors de mariages Connu initialement sous le nom Les Pruneaux il a pris vers 1700 le nom de ses nouveaux propriétaires les Amelot de Chaillou qui, après avoir obtenu du roi Louis XVI, l’érection de leur domaine en Marquisat de Chaillou, ont traversé la Révolution française sans être inquiétés. En 1809, la veuve du dernier Marquis de Chaillou a vendu la propriété aux La Cotardière qui l’ont possédée jusqu’en 2023.

Visite des extérieurs seulement. .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

The Château de Chaillou is privately owned and has rarely been open to the public. The property recently changed hands, and the new owners, the Prémesnil family, have undertaken major restoration work. An event organized by the Chétillonnais en Berry Tourist Office.

L’événement Découverte de château de Chaillou Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-17 par BERRY