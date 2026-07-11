Visite guidée des exterieurs du château de Chaillou Châtillon-sur-Indre
mercredi 12 août 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Visite guidée des exterieurs du château de Chaillou
Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir les extérieurs d’un château privé, témoin de plusieurs siècles d’histoire.
Rarement ouvert à la visite, le château de Chaillou vous accueille exceptionnellement pour une découverte de ses extérieurs. Accompagnés de Jean-Louis Girault, retracez l’histoire de cette ancienne demeure seigneuriale, reconstruite à la Renaissance et transformée au fil des siècles. Entre héritages familiaux, architecture et restauration en cours par ses nouveaux propriétaires, cette visite révèle les multiples facettes d’un domaine emblématique du Châtillonnais.
Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry dans le cadre des Échappées Estivales. .
Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com
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English :
Take advantage of this special opportunity to explore the grounds of a private castle, a testament to several centuries of history.
L’événement Visite guidée des exterieurs du château de Chaillou Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Châtillonnais en Berry
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