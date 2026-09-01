Exposition territoires invisibles Pôle des arts visuels Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

Exposition territoires invisibles

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 18h.

Du 19/09 au 29/09/2026 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Les jours fériés et les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 18h. Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-18

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Trois regards artistiques à découvrir

la Mairie 15/16 vous invite à découvrir Territoires Invisibles, une exposition réunissant les univers singuliers de Christine Lopez (LOPLOP), Angélique Rollier et Robert Marque-Bouaret. À travers la photographie, le dessin, la peinture et les pratiques expérimentales, les trois artistes proposent un voyage sensible où le réel se transforme et laisse place à de nouvelles perceptions.



Une exploration des espaces de transformation

Avec Territoires invisibles, les visiteurs sont invités à franchir les frontières du visible pour explorer des paysages intérieurs, des territoires imaginaires et des espaces de métamorphose.



Les œuvres présentées interrogent notre perception du monde et révèlent ce qui se situe au-delà des apparences. Les paysages abstraits de Robert Marque-Bouaret, les visions oniriques de LOPLOP Christine Lopez et les images sensibles d’Angélique Rollier dialoguent autour d’une même réflexion sur le mouvement, la mémoire, la présence et l’imaginaire.



Entre abstraction, documentaire poétique et univers surréel, l’exposition compose une véritable cartographie sensible où se croisent matière, émotion et poésie.



Trois artistes, trois univers

ANGÉLIQUE ROLLIER

Artiste visuelle basée à Marseille, Angélique Rollier développe une pratique à la croisée de la photographie, de l’écriture et des formes expérimentales. Son travail explore les micro-sociétés, les territoires vécus et les dynamiques sociales contemporaines. Entre documentaire sensible et recherche formelle, elle construit des cartographies intimes nourries par le cinéma libre et les récits fragmentaires, questionnant les formes de présence, de friction et d’habitat.



Mail angeliquerollier@gmail.com

Instagram

LOPLOP CHRISTINE LOPEZ

Plasticienne et photographe, LOPLOP Christine Lopez est diplômée d’un master en photographie consacré au thème du Surréel . Sa pratique mêle photographie, dessin, collage et peinture dans un univers où se rencontrent le réel et l’imaginaire. Inspirée par les univers surréalistes, poétiques et fantastiques, elle invite le public à découvrir une autre lecture du monde, entre étrange et merveilleux.



Téléphone +33 6 62 29 35 13

Mail loplopexpo@gmail.com

Site Internet

ROBERT MARQUE-BOUARET

Peintre autodidacte, Robert Marque-Bouaret développe depuis plus de vingt ans une recherche autour de l’abstraction. Ses œuvres se construisent de manière intuitive par superpositions, transparences et glacis, laissant émerger progressivement formes et émotions. Inspirée par la nature, la littérature, le quotidien et la poésie, sa peinture témoigne d’une réflexion constante sur le mouvement et la transformation.



Accès

Bus 35 (arrêt Estaque Village)

Navette maritime depuis le Vieux-Port



Accessibilité

Accessible en fauteuil roulant en autonomie au RDC

Possibilité de déposer quelqu’un devant le site. Oui

Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap Non

Site, bâtiment totalement accessible Non .

Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

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English :

Three Artistic Perspectives to Discover

L’événement Exposition territoires invisibles Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille