EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON COBO THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
mardi 17 novembre 2026 · THÉÂTRE JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON COBO
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-11-17
Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !
Cobo est un artiste contemporain français né en 1981. Son travail navigue entre street-art, peinture, collage et techniques mixtes, dans un univers où se rencontrent émotion, poésie et liberté d’expression. À travers ses créations, il cherche à provoquer une réaction, une réflexion ou simplement une émotion. Son œuvre se nourrit de rencontres, de voyages, de musique, de culture populaire et de tout ce qui compose l’expérience humaine. Les couleurs, les symboles et les contrastes occupent une place centrale dans son langage artistique. Entre spontanéité et engagement, Cobo développe un style personnel reconnaissable, mêlant énergie urbaine et sensibilité, avec la volonté de rendre l’art accessible au plus grand
nombre. Ses œuvres ont été exposées en France et à l’international, affirmant une démarche artistique en constante évolution. .
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87
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English :
Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!
L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON COBO Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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