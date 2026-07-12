LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES PARVIS DU MUSÉE Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES

PARVIS DU MUSÉE 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Cet été, le Science Tour des Pyrénées repart à la rencontre des habitant·es, des vacancier·es et des passionné·es de montagne avec une grande tournée scientifique et éducative.

Le bus Gaston est de retour avec ses énigmes, expériences et spécimens pyrénéens. Venez nombreux !

En partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards Occitanie

Le Science Tour à pour objectif de créer des espaces accessibles et conviviaux pour mieux comprendre les grands enjeux environnementaux qui traversent les territoires de montagne, comprendre les Pyrénées en expérimentant.

Installé devant le parvis du Musée, le camion-laboratoire du Science Tour proposera des animations ludiques et scientifiques pour découvrir les Pyrénées :

● des expériences scientifiques interactives,

● des jeux et manipulations,

● des espaces de débat et de dialogue,

● des animations participatives autour de la gestion de l’eau en montagne, de la biodiversité pyrénéenne, et des impacts du changement climatique

Toutes les animations sont gratuites, ouvertes à toutes et tous et accessibles sans inscription. .

PARVIS DU MUSÉE 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

This summer, the Pyrenees Science Tour is hitting the road again to meet residents, vacationers, and mountain enthusiasts with a major scientific and educational tour.

The Gaston bus is back with its riddles, experiments, and specimens from the Pyrenees. We hope to see many of you there!

L’événement LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE