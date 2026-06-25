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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT AU LAC DE SÉDE DEEP SOUL Saint-Gaudens

mercredi 26 août 2026 · Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT AU LAC DE SÉDE DEEP SOUL Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
LAC DE SÈDE
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT AU LAC DE SÉDE DEEP SOUL

LAC DE SÈDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Venez nombreux !
Avec Deep Soul, Reprises Folk / Pop and Roll   .

LAC DE SÈDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45 

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English :

Come in large numbers!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT AU LAC DE SÉDE DEEP SOUL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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