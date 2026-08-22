EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE DE ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
jeudi 8 octobre 2026 · THÉÂTRE JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE DE ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-08
Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !
L’Atelier d’art de Saint-Gaudens s’associe à La Ligue contre le cancer pour organiser une exposition sur le thème d’Octobre Rose. Tous les tableaux exposés sont mis en vente au profit de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne. .
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87
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English :
Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!
L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE DE ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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