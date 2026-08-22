EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE DE ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE DE ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-08

Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !

L’Atelier d’art de Saint-Gaudens s’associe à La Ligue contre le cancer pour organiser une exposition sur le thème d’Octobre Rose. Tous les tableaux exposés sont mis en vente au profit de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne. .

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

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English :

Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!

L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE DE ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE