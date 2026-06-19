Exposition: Tonton Olive fait la tronche Passage Carnot, salle d’exposition Pau

Pau

Exposition: Tonton Olive fait la tronche

Passage Carnot, salle d’exposition 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-06

Punchy, colorée, rythmée, et pop, au sens populaire. C’est la peinture de Tonton Olive.

Ces quelques 400 toiles sont un hommage-inventaire de la culture populaire de ces 60 dernières années, inspirées du cinéma, de la publicité, des jeux vidéo, séries télé, variétés, rock, jeux, publicité…

Personne ne connaît tous les personnages mais tout le monde peut s’y retrouver avec plaisir en revoyant ses héros.

Un bon moment pour tous, à voir du 6 au 13 juillet au passage Carnot à Pau. .

Passage Carnot, salle d’exposition 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 17 70 49 olivrius@gmail.com

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English : Exposition: Tonton Olive fait la tronche

L’événement Exposition: Tonton Olive fait la tronche Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau