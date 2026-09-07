Exposition « Toutes les couleurs de la liberté », Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy

Informations pratiques

Exposition « Toutes les couleurs de la liberté » 19 et 20 septembre Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toutes les couleurs de la liberté. La résistance vue par la bande-dessinée : 1945-1949

Exposition conçue par le Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne.

Du 12 au 27 septembre, en accès libre dans l’espace d’accueil du musée.

Autour de l’expo : Conférence sur L’évolution de l’image du Résistant dans les BD de la Libération à nos jours

Xavier Aumage, archiviste du Musée de la Résistance nationale, est spécialiste de l’histoire visuelle de la Seconde Guerre mondiale. Cette conférence propose d’explorer l’évolution de l’image du résistant dans la bande dessinée, de la Libération à nos jours, à travers un parcours artistique et historique de plus de 80 ans.

Jeudi 17 septembre à 18h30

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 49 50

Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial 74230 La Balme de Thuy La Balme-de-Thuy 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 49 50 http://hautesavoie.fr Le site de Morette, haut lieu de mémoire, est dédié au souvenir de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. 105 résistants reposent dans la Nécropole nationale des Glières, Monument historique. Le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, a été créé par d’anciens résistants et installé dans un ancien chalet d’alpage (1794). Ce musée retrace l’histoire du maquis des Glières et la libération de la Haute-Savoie. Le Mémorial apporte de bouleversants témoignages sur les camps nazis. D909 direction Thônes

Toutes les couleurs de la liberté. La résistance vue par la bande-dessinée : 1945-1949

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