Visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy

Informations pratiques

Visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières 19 et 20 septembre Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez sur votre smarphone l’histoire des Résistants du plateau des Glières inhumés à la Nécropole nationale des Glières, à travers une visite virtuelle enrichie de nombreux documents.

Un QRcode est également disponible sur le site de Morette.

Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial 74230 La Balme de Thuy La Balme-de-Thuy 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 49 50 http://hautesavoie.fr https://printempsdescimetieres.org/visites-360/necropole-nationale-des-glieres/ Le site de Morette, haut lieu de mémoire, est dédié au souvenir de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. 105 résistants reposent dans la Nécropole nationale des Glières, Monument historique. Le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, a été créé par d’anciens résistants et installé dans un ancien chalet d’alpage (1794). Ce musée retrace l’histoire du maquis des Glières et la libération de la Haute-Savoie. Le Mémorial apporte de bouleversants témoignages sur les camps nazis. D909 direction Thônes

Découvrez sur votre smarphone l’histoire des Résistants du plateau des Glières inhumés à la Nécropole nationale des Glières, à travers une visite virtuelle enrichie de nombreux documents.

© Dep74 – Y. Cerrutti