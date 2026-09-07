Visites libres sur le Site de Morette, Site de Morette – musée départemental de la Résistance, La Balme-de-Thuy

samedi 19 septembre 2026 · Site de Morette - musée départemental de la Résistance · La Balme-de-Thuy

Informations pratiques

Visites libres sur le Site de Morette 19 et 20 septembre Site de Morette – musée départemental de la Résistance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des journées européennes du patrimoine sur les sites culturels du Département de la Haute-Savoie.

Découvrez le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde et le Mémorial départemental de la déportation

Le musée départemental de la Résistance haut-savoyarde retrace l’histoire du Maquis des Glières pendant l’hiver 1944 et la libération de la Haute-Savoie.

Le Mémorial départemental de la déportation, présent sur le même site, traite de la déportation des résistants haut-savoyards.

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 49 50

Site de Morette – musée départemental de la Résistance 74230 La Balme-de-Thuy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Balme-de-Thuy 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 49 50 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/site-de-morette/ Nécropole nationale de Morette, musée départemental de la Résistance, mémorial de la Déportation.

Profitez des journées européennes du patrimoine sur les sites culturels du Département de la Haute-Savoie.

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