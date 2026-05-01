EXPOSITION TRANSHUMANCES EUROPÉENNES LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

EXPOSITION TRANSHUMANCES EUROPÉENNES

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-13

Ce projet est soutenu par des partenaires institutionnels et financé par le programme NextGenerationEU.

Il valorise notamment la transhumance de la vallée de Schnalstal, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’exposition Transhumances Européennes présente la transhumance comme une pratique pastorale ancestrale basée sur les déplacements saisonniers des troupeaux.

Elle met en avant son rôle culturel majeur, favorisant les échanges entre peuples à l’échelle européenne.

Une partie de l’exposition Routes d’herbe et de roche explore ce phénomène dans différents territoires du continent.

L’exposition s’appuie sur des documents visuels et sonores issus de plusieurs pays et massifs montagneux.

Elle résulte d’une large collaboration entre chercheurs, universités, institutions culturelles et projets européens. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This project is supported by institutional partners and financed by the NextGenerationEU program.

In particular, it promotes transhumance in the Schnalstal valley, a UNESCO intangible heritage site.

L’événement EXPOSITION TRANSHUMANCES EUROPÉENNES Aurignac a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE