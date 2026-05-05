EXPOSITION – Tranzumanze Europee, La Cafetière, Aurignac

EXPOSITION – Tranzumanze Europee Mercredi 13 mai, 18h30 La Cafetière Haute-Garonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Du 13 mai au 28 juin 2026, l’exposition Transhumances Européennes met à l’honneur une pratique pastorale ancestrale : la transhumance.

Ce déplacement saisonnier des troupeaux révèle bien plus qu’un savoir-faire agricole : une culture vivante et partagée à travers l’Europe.

L’exposition s’appuie sur « Routes d’herbe et de roche », un projet explorant le pastoralisme mobile à l’échelle du continent.

Documents visuels et sonores issus de différents pays et massifs montagneux rythment le parcours.

Ce projet est porté par une collaboration internationale réunissant chercheurs, universités et institutions culturelles.

Il bénéficie également du soutien de partenaires territoriaux et du programme européen NextGenerationEU.

Un focus particulier est consacré à la vallée de Schnalstal, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’exposition met en lumière les liens entre territoires et favorise le dialogue interculturel.

Vernissage avec projection le mercredi 13 mai à 18h30.

En collaboration avec Eth Ostau Comengès, la Région Occitanie et le Département de la Haute-Garonne.

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Transhumances Européennes vous fait découvrir une pratique ancestrale des cultures de montagne. Une immersion en images et en sons au cœur des échanges entre territoires. EXPOSITION TRANSUMANCES

Réseau Tramontana