Exposition – « Trésors. Regards choisis dans la collection du musée », Manufacture des Tabacs, Morlaix

Informations pratiques

Exposition – « Trésors. Regards choisis dans la collection du musée » 19 et 20 septembre Manufacture des Tabacs Finistère

Visite flash en français et en breton /

Attention : dernier week-end avant la fermeture de l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Quel plaisir de flâner à nouveau parmi les collections éclectiques du musée des Jacobins ! Cet ensemble reflète fidèlement l’histoire du musée depuis son ouverture en 1887.

En six chapitres, cette exposition invite à redécouvrir les œuvres majeures, les objets d’archéologie, d’arts et traditions populaires, qui se regardent, s’assemblent et dialoguent pour mieux se révéler.

Musée d’art et d’histoire, ses collections témoignent d’un mélange parfois insolite, où la sculpture populaire de l’Ankoù côtoie un portrait de femme de Gustave Courbet, le sarcophage égyptien les œuvres de l’impressionniste australien John Peter Russell et la collection de cuillères de mariage un nu de Pierre Bonnard.

Retrouvez ces trésors à l’Espace des arts, nouveau lieu dédié aux expositions du musée des Jacobins de Morlaix au cœur de la Manufacture des tabacs !

Manufacture des Tabacs 41, quai de Léon, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 39 39 https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/La-Manufacture-des-Tabacs https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manufacture-des-tabacs-de-morlaix;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000015 Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre).

Quel plaisir de flâner à nouveau parmi les collections éclectiques du musée des Jacobins !

© Musée des Jacobins, Morlaix, 2026