Exposition « Un souffle, deux voies » Orangerie du Thabor Rennes
lundi 14 septembre 2026 · Orangerie du Thabor · Rennes
Informations pratiques
Exposition « Un souffle, deux voies » Orangerie du Thabor Rennes 14 – 20 septembre Ille-et-Vilaine
L’association Encres de Chine présente deux artistes qui ont développé, chacune à leur façon, leur sensibilité artistique à partir de la pensée et des techniques de la peinture chinoise ancienne.
** »Un souffle, deux voies »**
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**Une exposition de l’association Encres de Chine**
**Encres de Chine** présente deux artistes qui ont développé, chacune à leur façon, leur sensibilité artistique à partir de la pensée et des techniques de la peinture chinoise ancienne.
**Sylvie Rouger** a travaillé la peinture chinoise avec l’artiste Zhuang Wenjue. Dans ses encres et pigments, elle propose une ode à la légèreté, la générosité, la sensibilité, à travers une déclinaison, au pinceau chinois, de fleurs et d’oiseaux, éphémères présences entre Terre et Ciel, beauté fugace, éternelle source d’émerveillement.
**Reina Vidal** a travaillé la peinture et la calligraphie chinoises avec He Yifu et Zhuang Wenjue. Elle travaille ses encres « au cœur du papier ». La fragilité et la porosité du papier de riz, vibrant à l’encre et à l’eau, donne à ressentir le souffle, l’air, l’aire de jeu aussi, là où « la vie augmente » (Guillevic).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-14T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00.000+02:00
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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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