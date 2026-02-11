Exposition Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes Musée dauphinois Grenoble
Exposition Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes Musée dauphinois Grenoble samedi 28 novembre 2026.
Exposition Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes
Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-28
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-11-28
Loin des préjugés et des certitudes, en présentant le judaïsme à travers ses dimensions historiques, culturelles et religieuses sur le temps long, le Musée dauphinois s’intéresse à la présence juive deux fois millénaires entre Rhône et Alpes.
.
Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble 38031 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Far from prejudices and certainties, by presenting Judaism through its historical, cultural and religious dimensions over a long period of time, the Musée dauphinois focuses on the two-thousand-year-old Jewish presence between the Rhône and the Alps.
L’événement Exposition Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes Grenoble a été mis à jour le 2025-10-23 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère