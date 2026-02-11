Exposition Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes Musée dauphinois Grenoble

Exposition Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes

Début : Mardi 2026-11-28

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-11-28

Loin des préjugés et des certitudes, en présentant le judaïsme à travers ses dimensions historiques, culturelles et religieuses sur le temps long, le Musée dauphinois s’intéresse à la présence juive deux fois millénaires entre Rhône et Alpes.

Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble 38031 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81

English :

Far from prejudices and certainties, by presenting Judaism through its historical, cultural and religious dimensions over a long period of time, the Musée dauphinois focuses on the two-thousand-year-old Jewish presence between the Rhône and the Alps.

